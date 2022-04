https://it.sputniknews.com/20220406/i-conservatori-esortano-elon-musk-a-ripristinare-laccount-twitter-di-trump-15822598.html

I conservatori esortano Elon Musk a ripristinare l'account Twitter di Trump

I conservatori esortano Elon Musk a ripristinare l'account Twitter di Trump

Elon Musk, gia' attivo fraquentatore di Twitter, è diventato da poco il maggiore azionista del social network dopo aver acquistato una partecipazione del 9,2%... 06.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-06T09:42+0200

2022-04-06T09:42+0200

2022-04-06T09:42+0200

usa

elon musk

repubblicani (partito usa)

twitter

donald trump

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/04/12785145_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_375747e13c8288ad8758b061882be9af.jpg

Ad Elon Musk è stato chiesto da diversi repubblicani, e attivisti, di ripristinare l'account dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump su Twitter, dopo che il CEO di Tesla e SpaceX ha ripetutamente criticato il gigante dei social media per il suo trattamento parziale delle voci conservatrici. Il conduttore televisivo, e attivista, Pete Hegseth ha invece affermato martedì su "Fox & Friends" che "Twitter [prima, ndr] era un campo aperto al libero pensiero".Anche il politico britannico, ed ex membro del Parlamento europeo, Nigel Farage si è unito agli appelli per ripristinare l'account di Trump, twittando martedì che la decisione di Musk di essere nel consiglio di amministrazione "è il primo passo nella giusta direzione". L'amministratore delegato del sito web di satira conservatore Babylon Bee, il cui account Twitter è stato bloccato dopo che è apparso un articolo che chiamava Rachel Levine, un funzionario transgender dell'amministrazione Biden "l'uomo dell'anno", ha affermato che esiste la possibilità che anche l'account del sito web possa essere sbloccato.Il 4 aprile, il sito web della US Securities and Exchange Commission (SEC) ha annunciato che il 14 marzo il miliardario è diventato proprietario di circa 73,48 milioni di azioni ordinarie di Twitter. Ciò equivale a una partecipazione del 9,2% della società, con un contro valore totale di 2,89 miliardi di dollari. Musk è entrato nel cda della società e il suo mandato scadra' nel 2024, con una possibile proroga. Dopo l'annuncio, lunedì le azioni di Twitter sono aumentate del 26% a 49,56 dollari.Musk, e' un un frequente utilizatore di Twitter con oltre 80 milioni di follower, ed ha ripetutamente messo in dubbio l'impegno di Twitter per la libertà di parola, e cio' lo ha fatto riflettere sulla possibilita' di creare un proprio social network. La scorsa settimana, ha dichiarato che stava "pensando seriamente" alla creazione di una nuova piattaforma. Ha anche pubblicato un sondaggio in cui ha chiesto ai suoi follower se la gestione di Twitter aderisce rigorosamente ai principi della libertà di parola. Più del 70 percento degli intervistati ha detto "no".Nell'ottobre del 2021, Donald Trump, che l'anno scorso è stato bannato definitivamente da Twitter, ha annunciato il lancio del suo social network Truth Social, dicendo di voler "opporsi alla tirannia della Big Tech" che "in America mette a tacere le voci dell'opposizione".

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

usa, elon musk, repubblicani (partito usa), twitter, donald trump