Germania, ministro Economia segnala "graduale" eliminazione delle risorse energetiche russe

La Germania si sta gradualmente sbarazzando delle risorse energetiche russe, la rinuncia ad esse può essere fissata anche nella forma di sanzioni, ha affermato... 06.04.2022, Sputnik Italia

Ha aggiunto che la sequenza di passaggi del governo tedesco in questo ambito sarà "creare prima i prerequisiti dopodiché prendere provvedimenti, non al contrario prendere provvedimenti per por rimanere sorpresi di scoprire che nessun prerequisito per questi passaggi è stato creato".

