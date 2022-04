https://it.sputniknews.com/20220406/family-act-senato-via-libera-al-ddl-famiglia-15825899.html

Family Act: Senato, via libera al ddl famiglia

Family Act: Senato, via libera al ddl famiglia

Con 193 voti a favore, 10 contrari e 15 astenuti, il Senato approva il decreto di delega al governo sul cosi' cosiddetto “Family Act”. 06.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-06T14:33+0200

2022-04-06T14:33+0200

2022-04-06T14:33+0200

italia

famiglia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/10/10014145_0:60:1152:708_1920x0_80_0_0_bcbde549e54cd3d0356056d26a4b57d2.jpg

Il disegno di legge, già precedentemente approvato alla Camera, contiene la delega al Governo per l’adozione di alcuni possibili decreti legge. Il cosiddetto “Family Act” ha come oggetto la promozione della natalità, l’incentivazione delle attività educative dei figli, il sostegno all'occupazione femminile e il sostegno ai giovani per il raggiungimento dell'autonomia finanziaria.La delega prevede la valutazione della riforma dell'Isee, il riordino dei congedi parentali, di paternità e maternità, la razionalizzare del sistema dei benefìci fiscali relativi ai figli a carico, agevolazioni fiscali relative alla locazione o all’acquisto della prima casa per le giovani coppie (con età non superiore a 35 anni) o per i nuclei familiari monogenitoriali(sempre fino a 35 anni) e l’introduzione di detrazioni fiscali, o bonus, legati alle spese per l'istruzione universitaria.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, famiglia