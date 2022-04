https://it.sputniknews.com/20220406/crisi-ucraina-usa-introducono-nuove-sanzioni-contro-la-russia-15827946.html

Crisi ucraina, Usa introducono nuove sanzioni contro la Russia

Il nuovo ciclo di sanzioni arriva dopo una serie di misure imposte a Mosca dagli Stati Uniti e dai suoi alleati europei in risposta all'inizio dell'operazione... 06.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-06T21:41+0200

2022-04-06T21:41+0200

2022-04-06T21:41+0200

la situazione in ucraina

usa

sanzioni antirusse

russia

ucraina

casa bianca

La Casa Bianca ha annunciato un nuovo ciclo di sanzioni contro la Russia per l'operazione militare in Ucraina. Le nuove misure afflittive prendono di mira due delle più grandi banche russe, Sberbank ed Alfa Bank, con cui tutte le transazioni saranno vietate ad eccezione dei pagamenti per le risorse energetiche russe. Gli Stati Uniti hanno inoltre deciso di introdurre alcune eccezioni alle sanzioni per operazioni umanitarie. Il funzionario ha inoltre affermato che la Casa Bianca, insieme ai Paesi del G7 e all'Unione Europea, ha in programma di vietare tutti i nuovi investimenti nel mercato russo. Gli Stati Uniti prevedono inoltre di prendere di mira diverse grandi società statali russe con nuove sanzioni mercoledì 7 aprile.Operazione militare russa in UcrainaLa mattina del 24 febbraio il presidente Vladimir Putin ha ordinato un'operazione speciale in Ucraina, descrivendola come un passo necessario per intervenire nelle Repubbliche Popolari del Donbass, che stavano affrontando un "genocidio" e le atrocità commesse dal governo nazionalista a Kiev.Il ministero della Difesa russo ha sottolineato che le forze russe non stanno prendendo di mira le città o le infrastrutture sociali dei guarnigioni militari ucraini, al fine di evitare vittime tra i militari e le loro famiglie che risiedono lì, e ha ordinato di trattare il personale militare delle forze armate ucraine "con rispetto".

