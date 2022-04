https://it.sputniknews.com/20220406/cremlino-non-esclude-rottura-relazioni-diplomatiche-con-occidente-se-nuove-espulsioni-di-15828099.html

Cremlino non esclude rottura relazioni diplomatiche con Occidente se nuove espulsioni di diplomatici

Il portavoce del presidente della Federazione Russa Dmitry Peskov non ha escluso la possibilità di sospendere le relazioni diplomatiche con i Paesi occidentali...

Tuttavia ha sottolineato che occorre mantenere le relazioni diplomatiche, soprattutto nelle condizioni attuali. Dopo l'inizio dell'operazione militare in Ucraina, la Russia ha subito una serie senza precedenti di espulsioni di diplomatici dai Paesi occidentali: secondo il conteggio di Sputnik, in poco più di un mese sono state mandate via circa 300 persone, e questa cifra aumenterà, dal momento che non tutte le parti interessate hanno definito il numero di diplomatici russi espulsi.

