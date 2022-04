https://it.sputniknews.com/20220406/cremlino-armi-nucleari-in-polonia-sono-una-grande-minaccia-per-la-russia-15828806.html

Cremlino: armi nucleari in Polonia sono una "grande minaccia" per la Russia

La Polonia sarebbe disposta a dislocare armi nucleari statunitensi e accoglierebbe con favore un aumento del 50% del numero di soldati americani in Europa, ha... 06.04.2022, Sputnik Italia

Se la Polonia avrà armi nucleari sul suo territorio, sarà "una grande minaccia" per la Russia, ha dichiarato oggi il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov al canale televisivo francese LCI. Alla domanda sulle azioni della Russia nel caso in cui Varsavia otterrebbe le armi nucleari statunitensi, Peskov ha affermato che Mosca si assicurerebbe che la sua potenza nucleare sia sufficiente per respingere il dispiegamento di armi nucleari statunitensi in un Paese dell'Europa orientale. Il portavoce del Cremlino ha aggiunto che significherebbe che il dispiegamento di armi nucleari da parte della Russia ai suoi confini occidentali diventerebbe "inevitabile", pertanto una mossa simile da parte di Polonia e Stati Uniti non porterebbe mai stabilità o sicurezza all'Europa. Peskov aveva precedentemente osservato ai giornalisti che la netta posizione anti-russa di Varsavia non avrebbe fatto altro che alimentare le tensioni nella regione. I commenti di Peskov sono arrivati ​​pochi giorni dopo che Jaroslaw Kaczynski, il leader del partito Legge e Giustizia al potere in Polonia, aveva dichiarato che il Paese sarebbe stato disposto ad accettare per schierare armi nucleari americane sul proprio territorio, anche se la questione non attualmente allo studio. Kaczynski, che è anche il vicepremier, ha affermato che la Polonia sarebbe "contenta" se gli Stati Uniti aumentassero la propria presenza in Europa dagli attuali 100mila soldati a 150mila.

