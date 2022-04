https://it.sputniknews.com/20220406/cina-la-dichiarazione-di-aukus-su-armi-ipersoniche-mina-la-pace-nellasia-pacifica-15825107.html

Cina: la dichiarazione di AUKUS su armi ipersoniche mina la pace nell'Asia Pacifica

Oggi Stati Uniti, Regno Unito e Australia hanno annunciato la decisione di avviare una nuova cooperazione sullo sviluppo di armi ipersoniche e mezzi di protezione contro di esse. Questi paesi fanno parte del partenariato AUKUS, lanciato lo scorso settembre.Lijian ha detto che tale mossa "non solo aumenta il rischio di proliferazione nucleare, mette a repentaglio il regime internazionale di non proliferazione nucleare, ma esacerba anche la corsa agli armamenti nell'Asia Pacifica, mina la pace e la stabilità nella regione Asia-Pacifico"."I paesi dell'Asia Pacifica devono essere molto vigili", ha aggiunto.Il portavoce ha sottolineato che la partnership trilaterale per la sicurezza di Stati Uniti, Regno Unito e Australia è un'idea obsoleta della ristretta cerchia "anglosassone", i cui membri non riescono a cambiare la mentalità da guerra fredda e la politica da blocco, non possono fare a meno di provocare uno scontro militare e gettare benzina sul fuoco".

