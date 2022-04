Bassetti: ipotesi mascherina solo sui mezzi pubblici dal 1 maggio

"E' più di un anno e mezzo che in Italia c'è l'obbligo della mascherina al chiuso e non vedo tutto questo impatto sui contagi, anzi molti di quelli che si contagiano hanno usato il dispositivo in maniera maniacale. Forse ha un senso indossarla anche a maggio sui trasporti pubblici dove è difficile mantenere la distanza [...] Io penso che prolungare l'obbligo della mascherine al chiuso sia un errore, ha molto più senso concentrarsi su altre misure", cosi' Bassetti all'Adnkronos Salute.

Per Bassetti meglio concentrare gli sforzi su come informare la popolazione su quali modelli di mascherina usare e quanto tempo e come indossarla, rimarcando il fatto infine che: "non possiamo declinare una gestione della pandemia su come si sveglia la mattina un sindaco o un burocrate, va seguito quello che dice la scienza e non l'ordine pubblico. C'è una bella differenza e mi pare che molti non l'abbiano compresa".