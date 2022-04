https://it.sputniknews.com/20220406/assalto-a-capitol-hill-ivanka-trump-testimonia-davanti-alla-commissione-dindagine-per-8-ore-15823403.html

Assalto a Capitol Hill: Ivanka Trump testimonia davanti alla commissione d’indagine per 8 ore

La NBC ha riportato la notizia che Ivanka Trump, figlia dell'ex presidente Donald Trump, ha testimoniato davanti al comitato istituito dalla Camera degli Stati... 06.04.2022, Sputnik Italia

Ieri Ivanka Trump, che ha ricoperto il ruolo di senior advisor durante la presidenza del padre, ha risposto virtualmente alle domande poste dalla commissione. La scorsa settimana, il comitato ha interrogato il marito di Ivanka, Jared Kushner, per più di sei ore.Il 6 gennaio 2021 un gruppo di sostenitori di Donald Trump è entrato al Campidoglio degli Stati Uniti per protestare contro i risultati delle elezioni presidenziali del 2020 e chiedendo di rifiutare la proclamazione di Joe Biden come presidente. Gli assalti a Capitol Hill causarono 4 morti.Il comitato della Camera incaricato dell'indagine ha richiesto i documenti della Casa Bianca e interrogato diversi ex consiglieri di Trump.

