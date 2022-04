https://it.sputniknews.com/20220405/video-ritrae-militanti-ucraini-in-posa-con-soldati-russi-catturati-e-poi-assassinati--15815927.html

Video ritrae militanti ucraini in posa con soldati russi catturati e poi assassinati

Dall'inizio dell'operazione speciale di Mosca in Ucraina, i video che sembrano mostrare militanti ucraini in posa con i cadaveri dei soldati russi hanno fatto... 05.04.2022, Sputnik Italia

E' diventato virale un video che, presumibilmente, mostra un raccapricciante massacro di soldati russi catturati dai militanti ucraini. La clip sembra mostrare diversi cadaveri (almeno uno di questi con le mani legate), che giacciono in una pozza di sangue. All'inizio del video, uno dei feriti può essere visto muoversi e un soldato gli spara a morte.I militanti nel video possono essere ascoltati mentre dicono "Gloria all'Ucraina" (motto dei collaborazionisti nazisti nella seconda guerra mondiale che viene spesso usato dai nazionalisti radiali ucraini e dai neonazisti) oltre a dire di aver catturato un "trofeo", indicando un veicolo militare con una lettera "V" dipinta su di un lato, che è un segno dell'equipaggiamento militare russo utilizzato nel corso dell'operazione speciale condotta da Mosca.Tuttavia, la posizione e il giorno in cui il video sarebbe stato girato non sono ancora chiare.

