https://it.sputniknews.com/20220405/ucraina-forze-speciali-fermano-per-strada-e-picchiano-personalita-con-idee-filorusse-15818944.html

Ucraina, forze speciali fermano per strada e picchiano "personalità con idee filorusse"

Ucraina, forze speciali fermano per strada e picchiano "personalità con idee filorusse"

In un video diffuso su Telegram, gli agenti delle forze speciali ucraine fermano in un parcheggio alcuni uomini etichettati come "personalità con opinioni... 05.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-05T15:42+0200

2022-04-05T15:42+0200

2022-04-05T17:03+0200

ucraina

violenza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/15818855_101:43:1373:759_1920x0_80_0_0_7ed8b330ae1f9b69f91510a225176ad4.jpg

Gli uomini delle forze speciali, in mimetica e con benda blu al braccio, arrivano a bordo di due furgoni.Gli uomini delle forze speciali agiscono con rapidità e violenza: prima aggrediscono fisicamente i fermati, poi li ammanettano.Uno dei fermati prova a fornire spiegazioni, ma viene sbattuto al muro e azzittito.Poche ore dopo la sua diffusione, il video è stato commentato dal sindaco di Dnepr, Boris Filatov, che ha dichiarato:

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina, violenza