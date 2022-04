https://it.sputniknews.com/20220405/ucraina-draghi-pieno-sostegno-alle-nuove-sanzioni-ue-contro-la-russia-15820407.html

Ucraina, Draghi: pieno sostegno alle nuove sanzioni UE contro la Russia

L'Italia ritiene che le autorità russe debbano essere ritenute responsabili delle azioni in Ucraina. Roma sostiene pienamente le nuove sanzioni dell'UE contro... 05.04.2022, Sputnik Italia

Martedì, Ursula von der Leyen, la presidente della Commissione europea, ha proposto un quinto pacchetto di sanzioni contro la Russia, composto da sei punti, tra cui lo stop alle importazioni di carbone, restrizioni a quattro banche e divieti riguardanti il settore dei trasporti.Il premier italiano Mario Draghi, durante una visita a Torino, ha speso parole sulla posizione del governo italiano.Draghi ha poi sottolineato che l'Italia continuerà ad agire in linea con il resto dell'Unione Europea. In mattinata il ministro degli Esteri Luigi Di Maio aveva dichiarato che l'Italia ha disposto l'espulsione di 30 diplomatici russi.L'ambasciatore russo in Italia, Sergey Razov, convocato dal ministero degli Esteri italiano, ha protestato contro questa decisione, sostenendo che comporterà un ulteriore deterioramento delle relazioni bilaterali.

