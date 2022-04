https://it.sputniknews.com/20220405/stoltenberg-nato-sostiene-kiev-ma-deve-decidere-da-sola-sulle-condizioni-della-pace-15819126.html

Stoltenberg: NATO sostiene Kiev ma deve decidere da sola sulle condizioni della pace

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg si aspetta che al vertice del 6-7 aprile i ministri degli Esteri dei paesi membro discuteranno ulteriori... 05.04.2022, Sputnik Italia

"Mi aspetto che i ministri discuteranno un rafforzamento delle misure nei confronti della Russia, ma non mi aspetto che qualcuno sosterrà l'invio di forze dell'alleanza in Ucraina", ha dichiarato Stoltenberg in una conferenza stampa alla vigilia del vertice dei ministri degli Esteri del blocco a Bruxelles.Il segretario generale ha osservato che il dialogo con Mosca è necessario, in particolare sui temi di riduzione dei rischi, trasparenza e controllo degli armamenti.Allo stesso tempo, ad avviso di Stoltenberg, un con dialogo consistente con la NATO "non è più nell'interesse della Russia".

