Sonno bifasico: è una buona idea dividere il riposo notturno in due "turni"?

05.04.2022

2022-04-05T23:17+0200

2022-04-05T23:17+0200

2022-04-05T23:17+0200

salute

curiosità

Ci sono teorie per le quali, molto prima che l'umanità introducesse la solida sessione di sonno notturno di otto ore come norma, le persone erano solite dormire in due "turni", secondo un metodo conosciuto anche come "sonno bifasico" o "sonno dorveille".Sembra che prove riguardanti questa abitudine possano essere trovate nella letteratura e in vecchie cartelle cliniche. Ma questa pratica comporta effettivamente dei benefici per la salute?Secondo Wilson, la maggior parte delle persone che scelgono di dormire "a turni" preferiscono dividere la notte in sessioni da quattro ore.Tuttavia, qualora si decidesse di passare al sogno bifasico, si deve essere pronti ad effetti collaterali a breve termine, in quanto questa modalità di sonno può influire sulla salute fisica e mentale.Secondo Aston-James, coloro che decidono di passare dal sonno monofasico a quello bifasico potrebbero manifestare un effetto jet-lag, oltre ad avere difficoltà a concentrarsi in determinati momenti della giornata.Allo stesso tempo, però, potrebbero sentirsi più energici in quelle parti del giorno in cui prima si sentivano assonnati.A parte questo, il sonno bifasico può presentare ulteriori difficoltà quando si cerca di adattarlo alla normale giornata lavorativa, con la maggior parte dei colleghi e familiari che continuano a prediligere la routine del sonno monofasico.Alla luce di ciò, quindi, i cari vecchi pisolini restano forse la migliore opzione per riposarsi velocemente e per aumentare la propria produttività nel bel mezzo del viavai moderno.

