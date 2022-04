https://it.sputniknews.com/20220405/putin-loccidente-cerca-di-incolpare-la-russia-per-i-propri-errori-in-economia-15818723.html

Putin: l'Occidente cerca di incolpare la Russia per i propri errori in economia

"L'Occidente sta cercando di incolpare la Russia per tutti i suoi errori di politica economica", ha dichiarato Vladimir Putin, nel corso di un incontro... 05.04.2022, Sputnik Italia

Il capo di stato russo ha sottolineato che la situazione del mercato alimentare globale è peggiorata negli ultimi due anni.Putin ha osservato che, contestualmente alle scorte alimentari minime in tutto il mondo, continuano ad essere introdotte nuove sanzioni, e il lavoro delle imprese, così come la logistica e le forniture di fertilizzanti dalla Russia e della Bielorussia, vengono bloccati.Allo stesso tempo, la stessa produzione di fertilizzanti in Occidente sta calando a causa dell'aumento dei prezzi del gas naturale, anch'esso risultato delle loro azioni, ha concluso il leader russo.

