Polonia riceverà 250 nuovi carri armati americani Abrams

Il ministero della Difesa nazionale polacco ha firmato un contratto per l'acquisto di 250 carri armati americani Abrams, riferisce un corrispondente di... 05.04.2022, Sputnik Italia

Il Dipartimento di Stato e il Congresso degli Stati Uniti hanno già autorizzato la vendita dei carri armati Abrams alla Polonia. Il contratto prevede la fornitura al Paese di 250 carri armati Abrams dell'ultima modifica M1A2 SEPv3. Oltre a 250 veicoli da combattimento, nell'ambito del contratto firmato la Polonia acquista anche pacchetti che includono logistica e addestramento, in particolare simulatori per equipaggi di carri armati. L'importo complessivo stanziato per il programma di acquisto dei veicoli è di circa 6 miliardi di dollari. L'esercito polacco aveva precedentemente affermato che questo sarebbe stato il più grande acquisto di armi nella storia dell'esercito polacco.I vertici militari polacchi non nascondono il fatto che i carri armati Abrams saranno schierati nella parte orientale del paese, principalmente nella 18a divisione meccanizzata e nella 1a brigata di carri armati.

