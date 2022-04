https://it.sputniknews.com/20220405/patrick-zaki-processo-aggiornato-al-21-giugno-15817984.html

Patrick Zaki: processo aggiornato al 21 giugno

Patrick Zaki: processo aggiornato al 21 giugno

E' lo stesso Zaki a riferire del nuovo processo tramite il suo account Twitter. 05.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-05T14:59+0200

2022-04-05T14:59+0200

2022-04-05T14:59+0200

italia

egitto

Patrick Zaki tornera' a giudizio, e la data fissata e' quella del 21 giugno, e' questo quanto emerso dall'udienza di oggi che di fatto si e' conclusa con un nuovo rinvio a giudizio; l'accusa nei confronti del giovane e' quella di aver diffuso notizie false e dannose per lo Stato egiziano.Al centro del dibattito un articolo del 2019 a firma di Zaki sulla condizione, secondo lui discriminatoria, dei cristiani copti in Egitto.La vicenda giudiziaria dello studente egiziano va avanti ormai da circa ventisei mesi, di cui ben ventidue passati in carcere, il suo arresto risale infatti al 7 febbraio 2020, quando torno' in Egitto dall'Italia per una breve vacanza.ll caso dello studente egiziano, sopraggiunto dopo il rapimento e l’omicidio di Giulio Regeni al Cairo, ha fatto salire alle stelle la tensione fra Italia ed Egitto.

italia

egitto

italia, egitto