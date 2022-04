https://it.sputniknews.com/20220405/nuove-sanzioni-alla-russia-ue-intende-vietare-limport-di-cemento-legno-e-caviale-15817030.html

Nuove sanzioni alla Russia: UE intende vietare l'import di cemento, legno e caviale

Nuove sanzioni alla Russia: UE intende vietare l'import di cemento, legno e caviale

L'Unione Europea intende vietare l'importazione di cemento, legno, gomma naturale e prodotti chimici, oltre a caviale e vodka dalla Russia, riferisce Reuters... 05.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-05T14:36+0200

2022-04-05T14:36+0200

2022-04-05T14:36+0200

la situazione in ucraina

russia

ue

economia

politica

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/785/56/7855689_0:212:2889:1837_1920x0_80_0_0_f25662eaa4bcf7522526d8ecdeb8260c.jpg

Inoltre, possono essere imposte restrizioni all'esportazione verso la Federazione Russa di semiconduttori e macchinari, compresi quelli per la produzione di gas naturale liquefatto. L'Unione Europea intende anche ampliare la lista delle sanzioni, per inserendo in essa nuovi uomini d'affari, militari e politici.Secondo fonti di Reuters, l'UE intende vietare anche tutte le transazioni con VTB Bank e altre tre banche russe disconnesse da SWIFT.Il quotidiano americano The Wall Street Journal ha riferito che la Commissione Europea avrebbe proposto di vietare l'importazione di carbone dalla Russia, la fornitura di nuove apparecchiature alla Russia e di chiudere le frontiere marittime e terrestri per aziende di trasporto russe.

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

russia, ue, economia, politica