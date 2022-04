https://it.sputniknews.com/20220405/la-svezia-conferma-4-casi-di-salmonellosi-riconducibili-al-cioccolato-kinder-15820166.html

La Svezia conferma 4 casi di salmonellosi riconducibili al cioccolato Kinder

L'Agenzia alimentare svedese ha registrato quattro casi di infezione nel Paese. Questi sono legati al consumo di cioccolato Kinder. 05.04.2022, Sputnik Italia

Il dipartimento ha inoltre sottolineato che al momento sono stati registrati in totale 125 casi di infezione da salmonellosi in Europa.Tra i paesi in cui sono stati registrati altri casi figurano il Regno Unito, l'Irlanda, la Francia e la Germania.In precedenza, il quotidiano País aveva riferito che un focolaio di salmonellosi era stato rilevato in cinque paesi europei.La causa erano delle uova provenienti da un allevamento spagnolo.

