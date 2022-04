https://it.sputniknews.com/20220405/italia-espelle-30-diplomatici-russi-15815339.html

Di Maio: Italia espelle 30 diplomatici russi

Di Maio: Italia espelle 30 diplomatici russi

Il Ministro degli esteri Luigi Di Maio: "Abbiamo espulso 30 diplomatici russi per motivi di sicurezza nazionale". 05.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-05T10:57+0200

2022-04-05T10:57+0200

2022-04-05T12:35+0200

italia

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/12/15164384_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_897c2e10a07dece537d2ea8248b465f9.jpg

L'annuncio e' stato dato dal Ministro degli esteri Di Maio a Berlino, a margine di una conferenza organizzata per il sostegno alla Moldavia.Proseguendo ha poi annunciato che: "Il Segretario generale del Ministero degli Affari Esteri, ambasciatore Ettore Sequi, ha convocato questa mattina alla Farnesina l’Ambasciatore della Federazione Russa in Italia, Sergey Razov, per notificargli la decisione del Governo italiano di espellere 30 diplomatici russi in servizio presso l’Ambasciata in quanto “personae non gratae”. Il portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zahkarova ha annunciato che Mosca "darà una risposta pertinente" alle azioni di Roma, come riportato dall'AGI.

italia

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, russia