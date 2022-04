https://it.sputniknews.com/20220405/italia-carburanti-in-leggera-diminuzione-il-prezzo-di-benzina-e-diesel--15815136.html

Italia: carburanti, in leggera diminuzione il prezzo di benzina e diesel

2022-04-05T15:22+0200

Sono state pubblicate le medie dei prezzi praticati alla pompa, e comunicati dai gestori, all'Osservatorio prezzi del ministero dello Sviluppo economico ed elaborati dalla Staffetta, i dati si riferiscono a circa 15mila impianti, e sono stati rilevati alle 8 di ieri mattina.Nel dettaglio: benzina self service a 1,795 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,796, pompe bianche 1,791), benzina servito a 1,924 euro/litro (-1, compagnie 1,963, pompe bianche 1,850), diesel self service a 1,792 euro/litro (-4 millesimi, compagnie 1,790, pompe bianche 1,796), diesel servito a 1,924 euro/litro (-1, compagnie 1,960, pompe bianche 1,855). Infine per il Gpl servito a 0,851 euro/litro (invariato, compagnie 0,850, pompe bianche 0,853), per il metano servito a 2,208 euro/kg (-1, compagnie 2,285, pompe bianche 2,149), e Gnl a 2,522, euro/kg (+41, compagnie 2,467 euro/kg, pompe bianche 2,567 euro/kg).

