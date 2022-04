https://it.sputniknews.com/20220405/giappone-20-rifugiati-ucraini-voleranno-dalla-polonia-a-tokyo-insieme-al-ministro-degli-esteri-15808702.html

Giappone, 20 rifugiati ucraini voleranno dalla Polonia a Tokyo insieme al ministro degli Esteri

Secondo il canale televisivo giapponese NHK, circa 20 rifugiati ucraini voleranno dalla Polonia alla volta della capitale del Giappone su un volo governativo...

Hayashi si è recato in Polonia sabato, per condurre dei colloqui in merito alla questione dei rifugiati ucraini.Lunedì, dopo aver tenuto un incontro, il ministro degli Esteri giapponese ha rilasciato delle dichiarazioni insieme al suo omologo polacco, Zbigniew Rau.Secondo HNK, circa 20 rifugiati ucraini che hanno amici o parenti in Giappone, dopo aver superato con successo il test per il coronavirus, voleranno a Tokyo con un volo governativo.Il ministro Hayashi utilizzerà un altro aereo fornito dal governo.Il Giappone aveva precedentemente annunciato la sua disponibilità a fornire asilo ai rifugiati ucraini. Al 18 marzo, sono solo 73 le persone ad essere entrate nel Paese.Il governo ha istituito un consiglio di coordinamento, che dovrà occuparsi dei problemi riguardanti l'alloggio, l'assistenza e la formazione professionale dei rifugiati ucraini.

