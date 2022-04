https://it.sputniknews.com/20220405/elon-musk-diventa-il-maggiore-azionista-di-twitter-15816882.html

Elon Musk diventa il maggiore azionista di Twitter

Elon Musk diventa il maggiore azionista di Twitter

05.04.2022

Elon Musk, il patron di Tesla nonche' l'uomo piu' ricco del mondo secondo la recente classifica stilata da Forbes, e' ora diventato anche il maggiore azionista di Twitter, subentrando di fatto al suo creatore Jack Dorsey, dopo il recente passo indietro di quest'ultimo.Secondo gli analisti di Wall Street non e' ancora chiaro il ruolo del multimiliardario nell'acquisizione di Twitter in quanto, sulla carta, tutte le quote sotto il 10% sono ritenute "passive", per qualcuno questa mossa sarebbe da imputare al desiderio di diversificare il piu' possibile il campo d'azione dei suoi interessi commerciali.

elon musk, twitter