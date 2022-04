https://it.sputniknews.com/20220405/consiglio-sicurezza-onu-guterres-12-miliardi-di-persone-a-rischio-per-rincari-di-cibo-ed-energia-15821301.html

Consiglio Sicurezza ONU, Guterres: 1,2 miliardi di persone a rischio per rincari di cibo ed energia

Il segretario generale dell'Onu Antonio Guterres aprendo la seduta del Consiglio di Sicurezza ha sottolineato le ricadute della situazione in Ucraina. 05.04.2022, Sputnik Italia

António Guterres, segretario generale dell'ONU, alla riunione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ha chiesto che l'organismo faccia tutto ciò che è in suo potere per porre fine al conflitto. "Abbiamo bisogno di seri negoziati di pace basati sui principi della Carta delle Nazioni Unite. Questo Consiglio è chiamato a sostenere la pace e a farlo in uno spirito di solidarietà", ha affermato Guterres.Il segretario delle Nazioni Unite ha definito la situazione in Ucraina una delle più grandi sfide di sempre all'ordine internazionale, sottolineando le ricadute economiche.A suo avviso, il conflitto in Ucraina ha portato a un forte aumento dei prezzi di cibo, energia e fertilizzanti, perché Russia e Ucraina occupano una parte significativa di questi mercati. Nel corso dell'Assemblea è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha chiesto al Consiglio di sicurezza dell'Onu di "rimuovere la Russia" per evitare che essa si avvalga del diritto di veto sulle risoluzioni discusse. Il presidente ucraino aveva annunciato un video sui presunti crimini commessi dalla Russia in Ucraina, ma a causa di problemi tecnici non è andato in onda.Le accuse contro l'esercito russo in Ucraina, in particolare a Bucha, sono radicali e infondate, ha affermato Vasily Nebenzya, Rappresentante Permanente della Federazione Russa presso le Nazioni Unite.

