CNN: USA hanno testato un nuovo missile ipersonico a metà marzo

CNN: USA hanno testato un nuovo missile ipersonico a metà marzo

Il canale televisivo CNN, citando un funzionario della difesa, ha riferito che gli Stati Uniti hanno eseguito segretamente un test di un missile ipersonico a... 05.04.2022

Il missile è stato testato con successo mentre il presidente degli Stati Uniti Joe Biden stava per recarsi in Europa, riferisce la CNN.Secondo quanto riportato dal canale televisivo, gli Stati Uniti hanno lanciato un missile con un motore ad aspirazione di aria ipersonico (HAWC, Hypersonic Air-breathing Weapon Concept) da un bombardiere B-52.È stato testato nel Pacifico e ha viaggiato per oltre 480 chilometri a un'altitudine di 19 chilometri, ha riferito la CNN. Secondo il canale tv, sarebbe stato il secondo test di successo per il programma HAWC, con il primo che si era svolto a settembre 2021.

