Bruxelles annuncia una visita di von der Leyen e Borrell a Kiev

Bruxelles annuncia una visita di von der Leyen e Borrell a Kiev

La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'alto rappresentante dell'Unione per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell... 05.04.2022, Sputnik Italia

"La presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e l'alto rappresentante per gli affari esteri e la politica di sicurezza Josep Borrell si recheranno a Kiev questa settimana per incontrare il presidente ucraino Vladimir Zelensky", ha scritto Mamer in un tweet.Il portavoce ha osservato che il vertice si svolgerà alla vigilia della conferenza dei donatori per l'Ucraina in programma sabato prossimo a Varsavia.Nella scorsa settimana a Kiev si era recata la presidente del Parlamento Europeo Roberta Metsola.

