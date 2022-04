https://it.sputniknews.com/20220405/belgrado-allarme-bomba-in-aeroporto-e-negli-uffici-della-airserbia-15821983.html

Belgrado, allarme bomba in aeroporto e negli uffici della AirSerbia

La segnalazione della presenza di un ordigno esplosivo negli uffici del vettore aereo nazionale Air Serbia è giunta sulla scia di un allarme bomba presso... 05.04.2022, Sputnik Italia

In precedenza, era stato riferito che la polizia stava conducendo un'ispezione a seguito di un allarme bomba presso l'aeroporto "Nikola Tesla" di Belgrado.I media hanno comunicato che i civili sono stati evacuati dal complesso aeroportuale. Quasi ogni giorno arrivano segnalazioni circa la presenza di ordigni esplosivi a bordo dei vettori aerei di Air Serbia che, da Belgrado, partono alla volta di Mosca e di San Pietroburgo. Alcuni aerei sono stati fatti rientrare all'aeroporto "Nikola Tesla", mentre altri sono stati sottoposti a screening anti-sabotaggio prima della partenza.Il ministero dell'Interno serbo ha riferito che tutte le segnalazioni erano falsi allarme.Il 9 marzo, la compagnia aerea serba aveva dichiarato che, a causa delle restrizioni sulle carte bancarie Visa e Mastercard in Russia, i biglietti possono essere acquistati da una società partner a Mosca e che i voli per la capitale russa e San Pietroburgo durano più a lungo a causa delle variazioni delle rotte di volo.Sui media si sono rincorse diverse voci sul fatto che Air Serbia stesse considerando di rinunciare a volare in Russia. Il 12 marzo, il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva dichiarato che il Paese è sottoposto a pressioni dall'esterno per il mantenimento di collegamenti aerei con la Federazione Russa, e che per questo motivo il numero di voli è stato ridotto da due a uno al giorno.

