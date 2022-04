https://it.sputniknews.com/20220405/attacco-hacker-a-bankitalia-conti-correnti-violati-e-risparmi-rubati--15815426.html

Attacco hacker a Bankitalia: conti correnti violati e risparmi rubati

Attacco hacker a Bankitalia: conti correnti violati e risparmi rubati

Un hacker per diversi giorni sarebbe entrato nei sistemi della 'Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia' (Csr) violando la... 05.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-05T11:23+0200

2022-04-05T11:23+0200

2022-04-05T11:23+0200

italia

truffa

attacco hacker

bankitalia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/177/88/1778836_0:0:5312:2988_1920x0_80_0_0_fe1e64aa1fab30deb1190d1d796907a2.jpg

L'hacker, fingendosi un operatore dell'istituto ha contattato al telefono, da una linea apparentemente interna, i dipendenti di Bankitalia che hanno il proprio conto presso la 'Cassa di Sovvenzioni e Risparmio fra il personale della Banca d'Italia' (Csr), non solo violando la sicurezza dei conti correnti ma rubando anche i risparmi ad alcuni dipendenti, a darne notizia il nuovo quotidiano di Maurizio Belpietro Verità&Affari, diretto da Franco Bechis, gia' direttore de il Tempo.Secondo quanto riferito, ad accorgersi della truffa ed a lanciare l'allarme è stato un dipendente, dirigente sindacale della First Cisl che, contattato sempre telefonicamente ai primi di marzo dallo stesso hacker si e' accorto che qualcosa non andava e, attraverso una seconda linea, ha informato il service desk di Bankitalia, che ha prontamente smascherato il tentativo di truffa.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, truffa, attacco hacker, bankitalia