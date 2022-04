https://it.sputniknews.com/20220404/ucraina-giornalista-olandese-pubblica-foto-di-bombardamenti-espulso-per-i-prossimi-10-anni-15806920.html

Ucraina, giornalista olandese pubblica foto di bombardamenti: espulso per i prossimi 10 anni

Il quotidiano olandese Nederlands Dagblad ha riportato la notizia dell'espulsione dall'Ucraina di uno dei suoi giornalisti, Robert Dulmers, dopo che questi... 04.04.2022

Secondo il giornale olandese, la mattina di domenica 3 aprile, Dulmers ha diffuso alcune fotografie di un attacco missilistico nel territorio di Odessa.Essendo tra i primi ad essere giunti nei pressi del luogo del bombardamento ed essendo le tracce di fumo a seguito dell'attacco ancora particolarmente visibili, Dulmers aveva deciso di scattare delle foto.Tuttavia, a causa dei suoi scatti, il giornalista è stato arrestato dalle autorità, con l'accusa di divulgazione di segreti di stato.Dopo essere stato trattenuto, Dulmers è stato espulso dall'Ucraina, dove non potrà più accedere per i prossimi 10 anni.A seguito del provvedimento, il Nederlands Dagblad ha commentato che non è stata fornita alcuna prova di comprovato illecito da parte del proprio giornalista.

