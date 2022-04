https://it.sputniknews.com/20220404/trump-si-complimenta-con-i-bellissimi-capelli-rossi-di-jen-psaki-15807523.html

Trump si complimenta con i "bellissimi capelli rossi" di Jen Psaki

L'addetta stampa della Casa Bianca Jen Psaki e l'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump sono noti per i loro passati scontri. Sabato scorso l'ex... 04.04.2022, Sputnik Italia

Sabato scorso l'ex presidente Donald Trump durante una manifestazione ha chiamato Jen Psaki "la donna con i bellissimi capelli rossi", suggerendo che le sue ciocche abbiano aperto la strada al canale televisivo MSNBC. "Sapete che andrà a MSNBC?", ha detto Trump in Michigan :"Hanno bisogno di una rossa. Non hanno una rossa laggiù".Il suo discutibile complimento ha seguito la notizia secondo cui Psaki passerà dal ruolo addetta stampa della Casa Bianca a condurre uno spettacolo su MSNBC. La stessa Psaki, tuttavia, non ha approfondito i dettagli, dicendo che non c'è ancora "nulla da confermare". "Beh, non puoi ancora sbarazzarti di me", ha replicato la Psaki durante una conferenza stampa alla Casa Bianca. "Non ho nulla da dichiarare sulla mia durata del servizio pubblico o sul servizio pianificato”.Psaki ha fatto intendere che vorrebbe dimettersi da addetta stampa della Casa Bianca, ma il rapporto Axios ha fatto più luce sulle sue apparenti ambizioni, rivelando che dovrebbe ospitare un programma televisivo su MSNBC. Il mese scorso, altre fonti suggerivano che l'attuale segretario stampa della Casa Bianca stesse cercando un lavoro alla CNN.

