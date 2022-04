https://it.sputniknews.com/20220404/serbia-conferma-alle-elezioni-per-il-gia-presidente-alexandar-vucic-15801817.html

Serbia, conferma alle elezioni per il già presidente Alexandar Vucic

Serbia, conferma alle elezioni per il già presidente Alexandar Vucic

Piena conferma per Alexandar Vucic, presidente in carica della Serbia, alle elezioni che hanno visto i cittadini del Paese recarsi alle urne per le elezioni... 04.04.2022, Sputnik Italia

I cittadini della Serbia sono stati chiamati nella giornata di ieri a votare alle elezioni per la carica di presidente della Repubblica e per i parlamentari, così come per le assemblee locali, a Belgrado, Bor e altri 12 comuni. L'affluenza, secondo gli ultimi dati della commissione elettorale, è stata del 58,44%.La Commissione elettorale della Repubblica ha riferito che sulla base dell'88,91% dei seggi elettorali, il partito del presidente uscente Aleksandar Vucic ha ottenuto il 43,78% dei voti, mentre nelle elezioni presidenziali, sulla base dell'87,25% dei voti elaborati, lo stesso presidente ha vinto al primo turno con il 60,23% dei voti.Al secondo posto Zdravko Ponosh, che ha ottenuto un modesto 14,59% dei voti.Il leader serbo ha promesso di mantenere relazioni amichevoli con la Russia.L'affluenza alle urne è stata di oltre il 58%.La commissione elettorale serba ha registrato ben 19 blocchi di partiti politici e coalizioni che si sono candidati per 250 seggi nell'Assemblea. Hanno dovuto superare la soglia del 3% dei voti per entrare nella nuova convocazione del parlamento. 8 i candidati in corsa per la presidenza, sostenuti da uno o più blocchi elettorali.

