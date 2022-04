https://it.sputniknews.com/20220404/repubblica-ceca-ministero-interni-spesi-circa-407-milioni-di-euro-per-i-rifugiati-dellucraina-15795756.html

Repubblica Ceca, ministero Interni: spesi circa 407 milioni di euro per i rifugiati dell'Ucraina

Repubblica Ceca, ministero Interni: spesi circa 407 milioni di euro per i rifugiati dell'Ucraina

Il Ministero dell'Interno ceco riferisce la cifra record di 407 milioni di euro spesi per l'accoglienza dei rifugiati in arrivo nel Paese dall'Ucraina. 04.04.2022, Sputnik Italia

"Il ministero dell'Interno ceco ha speso un totale di circa 407 milioni di euro per l'attuazione di varie misure relative all'accoglienza dei rifugiati in arrivo dall'Ucraina", ha riferito questa domenica il vice-Presidente, nonché ministro dell'Interno, Vit Rakusan.Secondo quanto riportato dallo stesso vice-Presidente, il governo esaminerà la strategia per gli ulteriori sviluppi dell'accoglienza ai rifugiati ucraini in una riunione del prossimo mercoledì, e il 14 aprile la questione sarà sottoposta al parlamento.Il vice-Presidente ha poi sottolineato nel corso del proprio intervento che saranno necessari, parafrasando, numerosi "adattamenti" predisposti nel campo dell'istruzione, dell'occupazione, e dell'assistenza sanitaria e della previdenza sociale, come traspare dalle sue stesse parole: "Sulla base di questo, stiamo sviluppando tutte le misure necessarie per un migliore adattamento dei rifugiati in relazione ai cambiamenti nei sistemi di istruzione, di assistenza sanitaria, previdenza sociale, e dell'occupazione".Ha infine aggiunto che sarà possibile creare una struttura speciale guidata da un coordinatore sotto il Gabinetto.

