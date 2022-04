https://it.sputniknews.com/20220404/le-dimensioni-contano-una-nuova-e-audace-teoria-spiega-perche-il-t-rex-aveva-braccia-cosi-corte-15790473.html

Le dimensioni contano: una nuova e audace teoria spiega perché il T-Rex aveva braccia così corte

Kevin Padian, l'autore della nuova teoria, ha precisato che la sua e le altre ipotesi relative alle dimensioni delle braccia del T-rex, a causa dell'estinzione... 04.04.2022, Sputnik Italia

mondo

dinosauri

Padian, paleontologo e professore di biologia integrativa all'Università della California, a Berkeley, ha proposto una nuova ipotesi che potrebbe spiegare perché le braccia del dinosauro noto come Tyrannosaurus rex fossero così corte.In un articolo pubblicato sulla rivista Acta Palaeontologia Polonica, Padian suggerisce che le braccia del T-rex si siano accorciate onde evitare l'amputazione, accidentale o intenzionale, che si sarebbe altrimenti potuta verificare quando un branco di queste creature si riuniva su una carcassa a banchettare.Il ricercatore ha quindi suggerito che "potrebbe essere un vantaggio ridurre gli arti anteriori, dal momento che questi non vengono comunque usati nella predazione", e dal momento che le ferite da morso potrebbero causare infezioni, emorragie, shock e eventuale morte.Padian ha poi sottolineato che i predecessori dei tirannosauridi avevano braccia più lunghe e che ci deve essere una ragione per la diminuzione delle dimensioni e della mobilità articolare di questi arti.Ha anche osservato, tuttavia, che alla luce dell'estinzione del T-rex tre milioni di anni fa, qualsiasi ipotesi riguardante questa evoluzione, inclusa la sua, risulterà difficile da dimostrare.

