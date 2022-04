https://it.sputniknews.com/20220404/la-russia-respinge-categoricamente-le-affermazioni-di-coinvolgimento-nella-morte-di-civili-a-bucha-15804454.html

Il Cremlino rifiuta in tutto e per tutto un coinvolgimento della Russia nei fatti riguardanti la cittadina di Bucha, della regione di Kiev. Per Mosca le truppe... 04.04.2022, Sputnik Italia

Kiev e i media ucraini hanno diffuso in questi giorni filmati, presumibilmente catturati nella città di Bucha, nel nord dell'Ucraina, che mostrano corpi sulle strade di persone presumibilmente uccise dai soldati russi.Mosca respinge le accuse, facendo notare che le sue truppe si erano ritirate dalla zona giorni prima.Il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov ha criticato le accuse mosse contro Mosca riguardo ai presunti fatti verificatisi nell'insediamento di Bucha, vicino a Kiev, affermando che la questione sarà discussa alle Nazioni Unite.Il Cremlino non sta commentando le prospettive di ripresa dei colloqui Russia-Ucraina dopo i rapporti sugli omicidi di massa nella cittadina di Bucha."Non stiamo ancora commentando questo. Non ho ancora al momento informazioni sul programma per la continuazione dei negoziati", ha detto Peskov ai giornalisti.

