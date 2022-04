https://it.sputniknews.com/20220404/la-russia-chiedera-una-riunione-dellunsc-sui-fatti-di-bucha-dopo-il-rifiuto-del-regno-unito-15803986.html

La Russia chiederà una riunione dell'UNSC sui fatti di Bucha dopo il rifiuto del Regno Unito

La Russia ha annunciato tramite il proprio ministero degli Affari Esteri che intende chiedere una riunione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in... 04.04.2022, Sputnik Italia

Il ministero della Difesa russo recentemente ha respinto le accuse dell'Ucraina di aver ucciso civili nella città di Bucha, nella regione di Kiev. Il ministero ha sottolineato che le foto delle presunte vittime sono state una messa in scena da parte di Kiev costruite "ad arte" per essere diffuse sui media occidentali."Ieri (…) la presidenza britannica del Consiglio di sicurezza dell'ONU non ha acconsentito a una riunione del Consiglio di sicurezza in merito alla situazione a Bucha. La Russia oggi chiederà nuovamente la convocazione del Consiglio di sicurezza dell'ONU in connessione con le provocazioni criminali dei militari e radicali ucraini in questa città", ha detto la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova.

