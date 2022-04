https://it.sputniknews.com/20220404/la-germania-annuncia-lespulsione-di-40-diplomatici-russi-mosca-prepara-la-reazione-15812479.html

La Germania annuncia l'espulsione di 40 diplomatici russi. Mosca prepara la reazione

La Germania annuncia l'espulsione di 40 diplomatici russi. Mosca prepara la reazione

L'annuncio di Annalena Baerbock, ministro degli Esteri tedesco, giunge dopo le accuse alla Russia di aver ucciso centinaia di civili nella città di Bucha... 04.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-04T21:06+0200

2022-04-04T21:06+0200

2022-04-04T21:06+0200

germania

russia

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/15812452_0:30:3015:1726_1920x0_80_0_0_ab21da636a3b97519fd7fa55bf58413d.jpg

Il ministro degli Esteri tedesco Annalena Baerbock ha annunciato che un "numero significativo" di diplomatici russi verrà espulso dalla Germania a causa "dell'incredibile brutalità" che Mosca avrebbe scatenato nella città di Bucha e nell'Ucraina in generale.L'agenzia di stampa Afp ha riferito che il provvedimento riguarderà 40 diplomatici.Baerbock ha inoltre promesso ulteriori azioni da parte degli altri partner della Germania in tutto il mondo, per poi aprire ad un ampliamento delle misure sanzionatorie contro la Russia.Il ministero degli Esteri russo ha risposto alla decisione di dichiarare non graditi i diplomatici russi in Germania, promettendo che provvederà a fornire una risposta adeguata.Il dicastero russo ha infine condannato la direttiva del governo di Berlino, definendola un "atto malvagio della macchina politica tedesca".In precedenza, il Cremlino aveva respinto le accuse di Kiev di aver ucciso civili nella città di Bucha, definendo l'episodio come "l'ennesima provocazione" del governo ucraino atto a minare le negoziazioni tra i due paesi.La Difesa russa ha dichiarato che i filmati e le foto della città, che intenzionalmente ritraevano i cadaveri dei civili nelle strade, non sono altro che una messa in scena. Il ministero ha anche comunicato che le truppe russe avevano lasciato la città il 30 marzo. Tuttavia, il sindaco non aveva segnalato la presenza di alcun corpo per le strade il giorno successivo, quando ha invece confermato la partenza dei militari russi.Il ministero della Difesa ha anche osservato che i residenti locali hanno avuto accesso alla rete di telefonia mobile per tutta la permanenza dei soldati russi, e che le notizie riguardanti le vittime civili sono emerse solo quattro giorni dopo che questi avevano lasciato la città. Nonostante la mancanza di prove verificate e un'indagine approfondita, alcuni paesi occidentali hanno subito dato per scontata la responsabilità della Russia, accusandola di aver commesso atrocità a Bucha e promettendo sanzioni ancor più severe.

germania

russia

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

germania, russia, ucraina