https://it.sputniknews.com/20220404/il-video-di-bucha-e-apparso-il-giorno-dopo-loperazione-di-pulizia-della-polizia-ucraina-15802393.html

Il video di Bucha è apparso il giorno dopo l'operazione di "pulizia" della polizia ucraina

Il video di Bucha è apparso il giorno dopo l'operazione di "pulizia" della polizia ucraina

La polizia nazionale ucraina ha "ripulito" Bucha il giorno prima che apparisse il video con i morti nelle strade. 04.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-04T10:15+0200

2022-04-04T10:15+0200

2022-04-04T10:15+0200

la situazione in ucraina

ucraina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/15802469_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cc0cb0023b49cce4a3de7d6594f14250.jpg

Secondo il messaggio della Polizia nazionale ucraina apparso sui social network, il 2 aprile le forze speciali "hanno iniziato un'operazione pulizia della città di Bucha".Sabato le forze di polizia hanno inoltre pubblicato un video che mostra le truppe ucraine che camminano per le strade della città senza la presenza di corpi per le strade. Foto e video di presunti civili morti che giacciono per le strade di Bucha sono emersi su Internet solo domenica, giorni dopo che le forze russe hanno lasciato la città.Il primo aprile è stato pubblicato il video in cui il sindaco di Bucha, Anatoly Fedoruk, affermava che le truppe russe avevano lasciato la città. In tale occasione, inoltre, il sindaco non fa menzione di alcuna esecuzione di civili con le mani legate avvenuta per le strade della città.A sua volta, l'ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov ha affermato in un'intervista all'edizione americana di Newsweek che i bombardamenti da parte dell'esercito ucraino avrebbero potuto causare vittime civili nel sobborgo di Bucha a Kiev. Ha definito ovvio che "il regime di Kiev sta cercando di scaricare la colpa di tutte le sue atrocità sulla Russia".All'inizio del 3 aprile, il ministero della Difesa russo ha risposto alle dichiarazioni dell'Ucraina sui massacri della città di Bucha, presumibilmente commessi dall'esercito russo. Hanno definito questi rapporti una provocazione, spiegando che le prove dei crimini a Bucha sono apparse solo il quarto giorno dopo l'arrivo in città della SBU (Servizi di sicurezza dell'Ucraina) e dei rappresentanti della televisione del Paese.* Le attività di Meta (social network Facebook e Instagram) sono vietate in Russia in quanto estremiste.

ucraina

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ucraina