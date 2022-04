https://it.sputniknews.com/20220404/germania-ministro-economia-affida-la-gestione-della-filiale-tedesca-di-gazprom-a-regolatore-statale-15811722.html

Germania, ministro Economia affida la gestione della filiale tedesca di Gazprom a regolatore statale

Germania, ministro Economia affida la gestione della filiale tedesca di Gazprom a regolatore statale

Robert Habeck, ministro dell'Economia tedesco, ha dichiarato ai giornalisti che Gazprom Germania sarà gestita in via temporanea fino al 30 settembre... 04.04.2022, Sputnik Italia

Habeck ha specificato che tale decisione è correlata alla necessità di garantire la sicurezza energetica delle infrastrutture critiche e delle forniture di gas alla Germania. A detta di Habeck, in questo modo, il governo tedesco sta "facendo tutto il necessario per garantire la sicurezza degli approvvigionamenti in Germania, incluso il fatto che le infrastrutture energetiche tedesche non subiscano le decisioni arbitrarie" della parte russa.Il 31 marzo, il gruppo Gazprom ha dichiarato la cessazione della propria partecipazione nella tedesca Gazprom Germania GmbH e a tutte le sue attività, tra cui anche Gazprom Marketing & Trading Ltd.Gazprom Germania GmbH era una filiale di "Gazprom Export" (parte del gruppo Gazprom).L'azienda si occupa del commercio di gas naturale in tutta Europa e possiede una rete di stazioni per il rifornimento di gas in Germania.A sua volta, questa società tedesca possiede Gazprom Marketing & Trading, Wingas e diverse altre compagnie in Germania, Gran Bretagna, Svizzera e Repubblica Ceca.

