Finlandia, bloccati al confine con la Russia 200 dipinti russi che erano esposti a Milano

Finlandia, bloccati al confine con la Russia 200 dipinti russi che erano esposti a Milano

In Finlandia sono state bloccate 3 spedizioni in direzione della Russia: a bordo dei mezzi fermati ci sono opere appartenenti alle collezioni dell'Ermitazh e... 04.04.2022, Sputnik Italia

La dogana finlandese ha confermato il blocco effettuato dalla stessa nei giorni scorsi di 3 veicoli che trasportavano merci presumibilmente sanzionate dall'UE in direzione della Federazione Russa, senza specificare se si tratti o meno di dipinti, ripromettendo di fornire ulteriori dettagli il 6 aprile, come affermato dalla stessa organizzazione questo lunedì.In precedenza, i media russi hanno riferito che "camion con un carico di opere d'arte in restituzione" dopo esser stati esposti alla mostra milanese "Grand Tour. Sogno d'Italia da Venezia a Pompei", erano stati bloccati in Finlandia. Successivamente è arrivata la conferma del ministero della Cultura russo:Il ministero della Cultura russo ha sottolineato che la questione dello sdoganamento delle mostre "è sotto il controllo del ministero della Cultura e degli altri dipartimenti interessati".

