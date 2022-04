https://it.sputniknews.com/20220404/energia-saudi-aramco-aumenta-i-prezzi-di-vendita-del-petrolio-su-maggio---bloomberg-15810414.html

Energia, Saudi Aramco aumenta i prezzi di vendita del petrolio su maggio - Bloomberg

Energia, Saudi Aramco aumenta i prezzi di vendita del petrolio su maggio - Bloomberg

Bloomberg riporta che Saudi Aramco, il colosso degli idrocarburi di proprietà dello stato saudita, ha aumentato i prezzi d'acquisto del petrolio per i clienti... 04.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-04T20:32+0200

2022-04-04T20:32+0200

2022-04-04T20:32+0200

arabia saudita

energia

gas

petrolio

russia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/04/15810557_0:160:3133:1922_1920x0_80_0_0_5a661bcde0359219abac7e8199e482a9.jpg

Secondo Bloomberg, in particolare, Aramco ha aumentato per il periodo di maggio i prezzi di tutti i tipi di petrolio che saranno forniti in Asia, incluso il prezzo di vendita del marchio Arab Light, il quale, per i consumatori asiatici, aumenterà di 4,4 dollari rispetto al livello attuale, toccando un prezzo di 9,35 dollari al barile, e superando così il paniere di varietà Oman/Dubai.La previsione degli analisti considerava un aumento rispetto al livello di aprile di 5 dollari.Il costo del petrolio si mantiene al dei 100 dollari al barile.Allo stesso tempo, in Europa, vengono fatte periodicamente dichiarazioni su diversi livelli in merito al rifiuto di importare il gas e il petrolio russo, mentre restrizioni vengono imposte alle singole compagnie.Gli Stati Uniti hanno già vietato l'importazione di vettori energetici russi, petrolio compreso, una misura che il Regno Unito intende replicare entro fine dell'anno con la rinuncia al petrolio russo.Saudi Aramco è la compagnia nazionale del gas e del petrolio dell'Arabia Saudita, fondata nel 1933.L'azienda, che può contare su un personale di oltre 70.000 persone, è rappresentata nei tre principali mercati energetici mondiali di Asia, Europa e Nord America.

arabia saudita

russia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

arabia saudita, energia, gas, petrolio, russia