Elezioni in Ungheria, vittoria schiacciante per Viktor Orban, vola al quarto mandato

Era già ampiente previsto che il primo ministro ungherese Viktor Orban vincesse per il quarto mandato consecutivo questa domenica, da proiezioni e sondaggi politici, ma quello che viene fuori da queste elezioni parlamentari e presidenziali del paese ungherese rasenta quasi il plebiscito. A 94% dei voti contati, il partito del primo ministro, Fidesz, era al 53%, laddove la coalizione di opposizione, secondo i risultati dell'ufficio elettorale nazionale, toccava una "ben più modesta" quota 35%, risultato che significa che il partito manterrà la super-maggioranza parlamentare dei due terzi in parlamento, supremazia che ha permesso nei 12 anni di "regno del primo ministro", di apportare importanti riforme, e di mantenere il Paese in una posizione "forte" rispetto a Bruxelles, specie sul tema dell'immigrazione. Già i primi exit poll mostravano che il sostegno al partito nazionalista di destra è più forte di quanto non fosse 4 anni fa.Peter Marki-Zay, leader del blocco di opposizione "Uniti per l'Ungheria", ha riconosciuto la sconfitta alle elezioni generali poco dopo che il primo ministro ne ha rivendicato la vittoria.Márki-Zay, che ha corso e vinto le elezioni da sindaco del 2018 a Hódmezővásárhely, non è stato in grado di ottenere un sostegno sufficiente nel suo distretto di Hódmezővásárhely-Makó. Così ha commentato la sconfitta il leader dell'opposizione, dopo i risultati definitivi:Entrambi i candidati alla carica di primo ministro si sono rivolti agli elettori dopo aver espresso il proprio voto alle elezioni.Nei commenti alla luce dei risultati di queste elezioni, Orban ha poi scherzato dicendo che il presidente ucraino Vladimir Zelensky "non avrebbe votato alle elezioni di domenica".Durante il suo discorso, Marki-Zay ha tentato di radunare i giovani elettori, contrastare i punti di discussione del partito di governo e evidenziare le accuse di corruzione.Aveva così arringato la platea di sostenitori, puntando l'indice sulle accuse di corruzione, di monopolio dei mass media e criticando le riforme recenti in campo giuridico, approntate dalla destra al potere: Il leader dell'opposizione ha anche respinto le accuse secondo cui il suo governo più liberale avrebbe interrotto, o addirittura interrotto, i legami energetici con la Russia."La Russia continuerà ad aver bisogno dei soldi degli Stati membri dell'UE come anche molti membri dell'UE continueranno ad aver bisogno del gas russo", aveva osservato Marki-Zay, aggiungendo:"Questo è il motivo per cui non si può pensare che né la Germania, né l'Ungheria o un altro membro debbano mettere a rischio le proprie forniture di gas".I risultati raccolti oggi danno conferma del supporto schiacciante al già 3 volte primo ministro Orban da parte della stragrande maggioranza dei cittadini ungheresi.

