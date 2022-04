https://it.sputniknews.com/20220404/covid-per-ricciardi-chi-ad-oggi-ha-fatto-solo-2-dosi-non-e-vaccinato-15805108.html

Covid, per Ricciardi chi ad oggi ha fatto solo 2 dosi "non è vaccinato"

Il professor Ricciardi, consulente per il ministero della Salute, parla ad Agorà della nuova recente variante XE, mix tra Omicron 1 e 2, come di una variante... 04.04.2022, Sputnik Italia

In merito alla nuova variante, la XE, mix tra Omicron 1 e 2, che recentemente ha destato la preoccupazione di virologi come dei cittadini di tutta quanta la Penisola, lancia il monito il professor Walter Ricciardi, consulente per il ministero della Salute. Sembra però che la stessa sia più contagiosa, "e questo è preoccupante perché genera un contagio enorme con il coinvolgimento di cittadini e anche operatori sanitari: in questo momento in Gran Bretagna si aspettano 20 ore per un’ambulanza, non riescono a dare risposte né in emergenza né in elezione. L’attesa per un intervento chirurgico in elezione è 10 anni", dice il professore. Desta poi preoccupazione, sottolinea lo stesso, il fatto che la variante sembra contagiare anche i vaccinati, in primis chi non ha fatto la dose di rinforzo.Il consulente sottolinea poi un dato importante, quello sulle vaccinazioni pediatriche, riportando come le stesse non abbiano purtroppo soddisfatto le speranze attese, essendosi "fermate" a quota 38%, lanciando un monito sulla situazione:Intanto il ministro della Salute Roberto Speranza esprime ancora perplessità circa l'eventuale cancellazione dell'obbligo di mascherine al chiuso, riferendo che "la decisione verrà presa sulla base dei contagi".

