Bollette, l'Autorità per l'energia comunica le modifiche che gli utenti vedranno già da aprile

Bollette, l'Autorità per l'energia comunica le modifiche che gli utenti vedranno già da aprile

04.04.2022

Dopo che se ne parla ormai da qualche mese, alla luce della pandemia e delle difficoltà economiche che ne derivano, cui si sono sommate di recente le ulteriori problematiche di approvvigionamento per la crisi in corso in Ucraina, l'Autorità per l'energia le reti e l'ambiente fa sapere che le bollette vedranno finalmente gli effetti dell'intervento del governo. Si prevedono così tagli di circa il 10% sia per luce che per gas.Stando a quanto riferito qui, insomma, le bollette a partire da oggi saranno "meno salate". Il presidente dI Arera, l'Autorità di regolazione per Energia Reti e Ambiente, Stefano Besseghini, ha commentato così l'adozione delle misure messe in campo a partire da oggi, per contrastare il fenomeno del caro-bollette, come riportato da Fanpage: In base al concretizzarsi delle misure adottate, il prezzo di un kilowattora per il cittadino, prezzo medio, sarà di 41,34 centesimi. Per il gas, il prezzo che il cittadino riesce a "strappare" oggi è di 123,62 centesimi di euro per metro cubo. Intanto il governo, tramite le parole del ministro della Transazione ecologica Roberto Cingolani, fa sapere che si prevede la messa in atto di ulteriori misure.

