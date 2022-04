https://it.sputniknews.com/20220403/ucraina-il-mde-italiano-ha-espresso-la-disponibilita-a-contribuire-a-risolvere-la-crisi-in-ucraina-15793000.html

Ucraina, il MdE italiano ha espresso la disponibilità a contribuire a risolvere la crisi in Ucraina

Il ministro degli Esteri italiano Di Maio da Yerevan, in Armenia, ha espresso la disponibilità dell'Italia a contribuire alla risoluzione della crisi in atto... 03.04.2022, Sputnik Italia

Il ministro degli Esteri italiano Luigi Di Maio ha dichiarato questa domenica, in occasione di una visita a Yerevan, in Armenia, che il governo del suo Paese è pronto ad assistere il processo di pace in Ucraina.Di Maio ha poi ricordato che il primo ministro italiano Mario Draghi ha annunciato la disponibilità di Roma a diventare garante dello status neutrale dell'Ucraina.I due ministri Di Maio e Mirzoyan con l'occasione hanno avuto un lungo colloquio sulla questione ucraina.

