Nucleare iraniano, lo stop è causato quasi esclusivamente dall'opposizione degli Usa

Dopo 8 round di colloqui a Vienna volti al ripristino dell'accordo nucleare, l'11 marzo è stato annunciato uno stop per "fattori esterni". Tra i motivi citati... 03.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-03T10:00+0200

usa

iran

nucleare

mondo

accordo

sicurezza

"Il rifiuto degli Stati Uniti di soddisfare la richiesta di Teheran di escludere il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche (IRGC) dall'elenco delle organizzazioni terroristiche straniere ha portato a un vicolo cieco nei negoziati per ripristinare il Piano d'azione globale congiunto (JCPOA) del 2015 sul programma nucleare iraniano".Lo ha riferito il Washington Post sabato. Da quando i colloqui di Vienna si sono conclusi bruscamente il mese scorso, i delegati europei si sarebbero spostati tra Washington e Teheran nel tentativo di trovare un terreno comune da entrambe le parti.Secondo la fonte del rapporto, "nulla di reciprocamente accettabile" è stato ancora suggerito. Il rapporto rilevava che il presidente degli Stati Uniti Biden deve decidere se Washington cederà terreno in alcun modo e "il presidente non ha preso una decisione", secondo il funzionario.Nel frattempo, il capo negoziatore statunitense Robert Malley avrebbe affermato in un precedente evento di politica estera che la risoluzione per lo stallo "non era proprio dietro l'angolo, e non inevitabile". Secondo il rapporto, la questione dell'IRGC è la più controversa nel processo negoziale e, secondo quanto riferito, gli Stati Uniti non stanno più considerando una dichiarazione pubblica iraniana che sconfessa l'aggressione regionale in cambio del delisting del terrorismo. Il più grande ostacolo all'eliminazione della designazione dalla lista dei terroristi per la Casa Bianca è la reazione anticipata del Congresso, dove questa questione ha solo rafforzato l'ostilità bipartisan a qualsiasi ulteriore accordo con l'Iran. Secondo i rapporti, Malley e Brett McGurk, coordinatore del Consiglio di sicurezza nazionale per il Medio Oriente, hanno recentemente parlato ai senatori statunitensi dell'impatto minore che avrebbe il delisting e dei pericoli del mancato raggiungimento di un accordo.L'Iran è uno dei quattro paesi nell'elenco ufficiale degli Stati Uniti degli stati sponsor del terrorismo e l'IRGC ei suoi funzionari sono soggetti a una serie di altre sanzioni da parte del Dipartimento del Tesoro e di Stato che rimangono ancora in vigore. Funzionari iraniani hanno pubblicamente chiesto la revoca delle sanzioni contro le loro forze d'élite al fine di raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Secondo quanto riferito, le loro crescenti preoccupazioni hanno iniziato a essere notate anche in Europa.Il ruolo dell'UE consiste nel coordinare i colloqui tra l'Iran e gli altri firmatari dell'accordo originale del 2015, che include Regno Unito, Francia, Germania, Russia e Cina. Nel corso degli anni, molti esperti dei media hanno notato che sia per l'Iran che per gli Stati Uniti, la designazione IRGC ha un enorme valore simbolico. Il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche è un ramo d'élite dell'esercito iraniano responsabile delle sue attività regionali in Iraq e altrove. All'epoca alcuni esperti avevano inizialmente avvertito gli Stati Uniti del fatto che la loro decisione di includere le Guardie Rivoluzionarie iraniane nella black list delle organizzazioni terroristiche internazionali avrebbe potuto intensificare le tensioni nella regione piuttosto che disinnescarle.In risposta alla decisione di Washington, le autorità iraniane hanno aggiunto al proprio elenco di organizzazioni terroristiche il Comando centrale (CENTCOM) delle forze armate statunitensi, la cui area di responsabilità operativa comprende il Medio Oriente, l'Asia meridionale e centrale.L'attuale amministrazione Biden ha sostenuto che il ritiro di Trump dal JCPOA ha minato la sicurezza degli Stati Uniti avvicinando l'Iran più che mai alla produzione di un'arma nucleare. L'accordo ha fortemente limitato le attività nucleari dell'Iran e lo ha portato quest'ultimo ad essere sotto il monitoraggio internazionale in cambio della revoca delle sanzioni nucleari statunitensi.

