La Repubblica popolare di Lugansk chiede un tribunale per i crimini dei nazionalisti di Kiev

Difensore civico: la LPR sostiene l'organizzazione di un tribunale internazionale per i crimini di Kiev. 03.04.2022, Sputnik Italia

I rappresentanti della Repubblica popolare di Lugansk sostengono l'idea di un tribunale internazionale per i crimini perpretati da Kiev nel Donbass e sono pronti per questo, ha affermato in un'intervista a Sputnik Viktoria Serdyukova, commissaria per i diritti umani nella LPR.Secondo il difensore civico, per 8 anni nella Repubblica sono state raccolte prove e fatti dei crimini di Kiev nel Donbass.Ha poi chiarito che mentre ci sono ostilità attive, è troppo presto per parlare del tribunale."Ma la cosa più importante è che siamo proceduralmente pronti per questo, e non appena (le ostilità, n.d.r.) finiranno, ci saranno molti stati indipendenti che non saranno influenzati dalla propaganda occidentale, che potranno prendere parte in un nuovo formato sulla base dell'esempio dei tribunali del passato", ha concluso l'interlocutore dell'agenzia.

