https://it.sputniknews.com/20220403/kazakistan-sventato-tentato-omicidio-del-presidente--15790675.html

Kazakistan, sventato tentato omicidio del presidente

Kazakistan, sventato tentato omicidio del presidente

In Kazakistan un uomo al soldo di potenze straniere è stato arrestato dai servizi speciali di sicurezza del Paese e trovato in possesso di armi, droga, ed... 03.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-03T07:37+0200

2022-04-03T07:37+0200

2022-04-03T07:37+0200

kazakistan

mondo

sicurezza

geopolitica

intelligence

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/05/14489118_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c6f020e598dfb3e5799f738e88310b4e.jpg

I servizi speciali del Kazakistan hanno arrestato un agente dell'intelligence straniera che stava pianificando un attentato al presidente del Paese Qasym-Jomart Toqayev, ha riferito il servizio stampa del Comitato per la sicurezza nazionale della repubblica (Csnk).Non è al momento specificato dai rapporti di quale Paese sia cittadino, resta il fatto che l'uomo è stato trovato mentre sono forti i sospetti di una sua collaborazione con una o più potenze esterne al Kazakistan e con un piano criminale di uccidere il presidente in carica. In aggiunta, il soggetto stava pianificando di commettere atti terroristici contro i dipendenti delle forze dell'ordine e speciali.Secondo il rapporto, a seguito di una perquisizione, al sospetto è stato trovato un fucile da cecchino di fabbricazione straniera con silenziatore, droga e una grande quantità di denaro. Le armi sono state introdotte in Kazakistan con "metodi da vero professionista".A seguito di interrogatorio, l'uomo ha ammesso di aver commesso queste azioni "su istruzioni e nell'interesse di uno Stato estero". È in corso un'indagine ai sensi dell'articolo 24 (Preparazione per un reato e tentato crimine) e della parte quattro dell'articolo 255 (Atto di terrorismo) del codice penale della Repubblica del Kazakistan.

kazakistan

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

kazakistan, mondo, sicurezza, geopolitica, intelligence