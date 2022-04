https://it.sputniknews.com/20220403/eni-lad-descalzi-vola-in-algeria-per-discutere-del-futuro-delle-forniture-di-gas-allitalia-15800394.html

Eni, l'AD Descalzi vola in Algeria per discutere del futuro delle forniture di gas all'Italia

Claudio Descalzi, amministratore delegato di Eni, si è incontrato domenica ad Algeri con Aymen Benabderrahmane, primo ministro del Paese, e Mohamed Arkab... 03.04.2022, Sputnik Italia

In occasione della sua visita, Descalzi ha parlato delle attività e dei progetti futuri di Eni nel paese, inevitabilmente legati alla crisi energetica odierna. In particolare, nel corso del meeting con Toufik Hakkar, Descalzi ha affrontato i temi dell'approvigionamento del gas, facendo il punto su tutte le iniziative, sia a breve che medio termine, volte a incrementare i volumi che attraverso il gasdotto transmediterraneo giungono in Italia.A tal riguardo, gli amministratori delegati di Eni e Sonatrach hanno ribadito la volontà di accelerare lo sviluppo dei progetti previsti nell'ambito del contratto "Berkine Sud", firmato il 6 di marzo scorso.Attraverso gli sforzi congiunti da parte delle due società, "Berkine Sud" punta alla realizzazione in "corsia preferenziale" di un nuovo hub di sviluppo di gas e petrolio nella regione, il quale garantirebbe un significativo aumento della produzione algerina già nel 2022.Qualora il progetto venisse realizzato secondo i tempi previsti, le prime produzioni di idrocarburi sarebbero fruibili già a partire da luglio, a poco più di tre mesi dalla firma dell'accordo.Eni e Sonatrach hanno inoltre riconfermato l'impegno comune nella decabornizzazione, oltre alla sostituzione del gas con energia generata da fonti rinnovabili.In ultima istanza, Descalzi ha ringraziato Sonatrach per il "supporto costante e l'amichevole e proficua relazione" con Eni, che rappresenta la più importante compagnia internazionale operante in Algeria.

