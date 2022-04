https://it.sputniknews.com/20220403/emilia-romagna-risarcimento-milionario-alla-famiglia-di-una-donna-morta-9-anni-fa-di-parto-15794567.html

Emilia-Romagna, risarcimento milionario alla famiglia di una donna morta 9 anni fa di parto

Emilia-Romagna, risarcimento milionario alla famiglia di una donna morta 9 anni fa di parto

Si chiude una vicenda giudiziaria lunga 9 anni, che condanna ad un risarcimento milionario l'Ausl Romagna. 03.04.2022, Sputnik Italia

2022-04-03T14:46+0200

2022-04-03T14:46+0200

2022-04-03T14:46+0200

italia

sanità

giustizia

tribunale

sentenza

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnit1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/19/14765819_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_769d49d733ce0a9cef995b123c1f496c.jpg

Ben 9 anni dopo i fatti arriva ora la sentenza che mette la parola "fine" ad una triste vicenda di malasanità.L'Ausl della Romagna è stata così condannata ad un risarcimento record, per la somma di un milione e 300mila euro. Ci sono voluti 9 anni, tra dibattimenti e perizie di parte per chiudere la vicenda.I fattiLa donna a febbraio 2013 si reca in ospedale per un controllo di routine in vista del parto gemellare programmato a partire dalla data del 4 marzo. La stessa, stando alle ricostruzioni degli inquirenti, il 12 dello stesso mese accusa un malore mentre si trova in casa.Il marito decide così di portarla all'ospedale, ma la donna nel tragitto peggiora, rendendo così necessario il ricorso alle cure del 118.In ospedale i due gemelli di cui era in attesa la donna, nascono sani ma non ce la fa la stessa, per complicanze del parto su cui da subito i familiari della vittima hanno chiesto di effettuare accertamenti, in primis su quella visita medica ad una settimana circa dal parto, e dalla morte conseguente. Nel frattempo viene archiviata la posizione della ginecologa della donna. Sebbene da primo incidente probatorio vengano escluse negligenze da parte del medico responsabile della visita, su richiesta dei legali dei familiari della vittima il pubblico ministero decide per il rinvio a giudizio dello stesso con l'accusa di omicidio colposo. Il reato verrà poi cancellato andando in questi anni in prescrizione, ma i parenti della donna non si danno per vinti, fino a chiedere di procedere con un accertamento tecnico sulla vicenda che porterà al maxi-risarcimento. La perizia ha dato ragione ai legali dei familiari della donna.

italia

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, sanità, giustizia, tribunale, sentenza