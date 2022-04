Che cosa è successo a Bucha, Maurizio Blondet: "un ovvio false flag"

"Uno degli obiettivi degli americani è vendere le risorse energetiche ad un prezzo quintuplo rispetto a prima, questo significa la distruzione per la nostra economia. Il tutto avviene in una situazione di aggressività americana che ostacola la realizzazione di un negoziato. Gli Stati Uniti vogliono far durare la crisi fino all’esaurimento e al degrado dell’esercito russo. Loro puntano a fare di Putin una specie di colpevole finale che verrebbe arrestato per crimini contro l’umanità e condannato da un tribunale internazionale. Questo è il loro progetto. Per noi è un suicidio. Gianni Letta, Mario Draghi cercano di toglierci dal petrolio e dal mercato russo, ma per noi italiani è la morte”.